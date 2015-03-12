Міжнародну організацію цивільної авіації вперше в історії очолила жінка (фото)

Генеральним секретарем Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), яка є спеціалізованою установою ООН, вперше стала жінка - представниця Китаю Фан Лю. Як оголосили в штаб-квартирі Об'єднаних Націй, рішення про її призначення ухвалила постійна рада ІКАО, повідомляє ТАСС.

"Доктор Фан Лю змінить представника Франції Раймона Бенжамена, який займав пост керівника ІКАО протягом двох трирічних термінів, починаючи з 2009 року. Вона стала першою в історії жінкою, призначеною главою спеціалізованого агентства ООН для цивільної авіації, що базується в Монреалі", - заявив журналістам офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

Читайте такожПосол США в ООН: зусилля сконцентровані на припиненні агресії РФ в Україні

Як повідомляється на офіційному сайті ІКАО, Фан Лю приступить до роботи на посаді глави міжнародної організації 1 серпня. З 2007 року вона займала посаду директора адміністративного бюро ІКАО.

ІКАО була заснована в 1944 році після підписання в Чикаго Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Організація відповідає за безпечний розвиток повітряного сполучення, а також ухвалює міжнародні стандарти, в тому числі що стосуються конструкції літаків, правил польотів і роботи диспетчерів.