Для розслідування катастрофи Боїнга-777 реконструюють кабіну пілотів і салон бізнес-класу

Про це повідомила офіційний представник Ради з безпеки Нідерландів (РБН) Сара Ферной, передає ТАСС.

Як розраховують експерти, реконструкція літака допоможе зрозуміти, що призвело до краху Boeing.

Як повідомив журналістам голова СБН Тьіббе Йустра, розслідування причин катастрофи малайзійського Boeing під Донецьком може завершиться до жовтня.

За його словами, у розслідуванні беруть участь близько 40 міжнародних експертів.

"У нас багато інформації, - сказав Йустра. - Вивчення причин катастрофи триває, обговорюються різні аспекти трагедії, природно, виникають нові питання, на які нам ще тільки належить отримати відповіді".

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"Але в цілому ми задоволені, як йде процес, - підкреслив голова РБН. - Сподіваюся, що до жовтня ми зможемо опублікувати остаточну доповідь".

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира були громадянами Нідерландів. 38 загиблих були громадянами Австралії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення впізнання та експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.