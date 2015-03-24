Французькі ЗМІ повідомили про можливого вцілілого після катастрофи A-320

Про це повідомляється в Twitter інформаційного порталу Haute-Provence Info.

За словами Галтье, необхідно врятувати тих, хто міг вижити. Він заявив, що, за деякими даними, на місці падіння літака був помічений чоловік, який, імовірно, пережив катастрофу, пише Lenta.ru.

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Також France Info, з посиланням на власного кореспондента повідомляє в Twitter про можливого одного вцілілого.

Як повідомляв УНІАН, літак авіакомпанії Germanwings, що летів з Барселони в Дюссельдорф, розбився у французьких Альпах 24 березня. Уламки лайнера виявлені у важкодоступній гірській місцевості між населеними пунктами Дінь-ле-Бен і Барселоннет. Інформації про причини катастрофи немає, Germanwings заявляють, що літак був справний. На борту Airbus A-320 знаходилися 150 осіб, більшість з них - громадяни Іспанії та Німеччини.