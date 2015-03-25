Рятувальники продовжують роботу на місці падіння літака у французьких Альпах

Раніше міністр внутрішніх справ Франції повідомив, що рятувальники знайшли першу «чорну скриньку» літака, і її дослідження розпочнеться негайно, повідомляє Радіо Свобода.

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У США заявили, що не бачать серед причин аварії терористичний напад. Німецька компанія Lufthansa, якій належить лоукостер Germanwings, вважає трагедію нещасним випадком.

Катастрофа сталася вдень 24 березня приблизно за 100 кілометрів на північ від Ніцци. Літак здійснював рейс із Барселони до Дюссельдорфа, ніхто з пасажирів та членів екіпажу не вижив.