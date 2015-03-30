Влада Австралії зобов'язала всі авіакомпанії ввести "правило двох пілотів" у кабіні літака

Влада Австралії зобов'язала всі авіакомпанії країни ввести правило, що забороняє пілотам перебувати в кабіні на самоті під час польоту, якщо в літаку понад 50 пасажирів, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Правило буде стосуватися як внутрішніх, так і міжнародних рейсів, повідомляє міністерство інфраструктури і регіонального розвитку Австралії.

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Такі заходи були прийняті після катастрофи літака компанії Germanwings в Альпах, в результаті якої загинули 150 осіб. За даними слідства, аварію міг влаштувати другий пілот Андреас Любіц, коли він залишився в кабіні один.

Після цього правило "двох осіб у кабіні" було введено в низці країн Європи, в Канаді та Новій Зеландії.