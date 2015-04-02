Глава Поліції безпеки Латвії виступив з обвинуваченнями на адресу російських спецслужб

Про це він сказав в інтерв'ю LETA, повідомляє Delfi.

«Рівень активності російських спецслужб в Латвії можна охарактеризувати як середній. Однак останнім часом вони розгорнули кампанію з дискредитації своїх латвійських колег», - сказав він.

За словами Межвієтса, спроби дискредитації були відносно Поліції безпеки, а також щодо Бюро по захисту Сатверсме (контррозвідка Латвії) та Служби військової розвідки і безпеки.

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«При цьому російські спецслужби тісно співпрацюють з прокремлівськими телеканалами, створюючи пропаганду», - пояснив глава Поліції безпеки Латвії.

Крім цього, Межвієтс визнав, що в Латвії спостерігається і активність спецслужб інших держав. Втім, на тлі дій агентів Росії ці країни не настільки виділяються. Можливо, мова йде про Китай і Білорусь, проте, як зазначається, він не відповів на уточнююче запитання з цього приводу.