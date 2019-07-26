Нові ракетні випробування КНДР. Чому від США не слід чекати жорсткої реакції

Південна Корея повідомила про запуск Північною Кореєю двох ракет ближнього радіуса дії, які пролетіли 450 і 700 км, перш ніж впасти в море між Корейським півостровом і Японією. Такий діапазон, як зазначили південнокорейські військові спостерігачі, міг вразити будь-яку ціль на території Південної Кореї.

З огляду на ці випробування некоректно говорити про те, що раніше досягнуті домовленості між американським президентом Дональдом Трампом та лідером КНДР Кім Чен Ином зірвані. Запуски такого роду ракет не є проблемою національної безпеки США. Больовим питанням для Трампа є випробування Північною Кореєю балістичних ракет дальньої дії, які здатні долетіти до Сан-Франциско. І Пхеньян раніше дав гарантії того, що не буде використовувати надалі такі технології, не буде випробувати таких ракет, а також припинить ядерні розробки.

Питання ракетної дальності Північної Кореї навіть не обговорювалися Ином у дискусіях із Трампом

На даний момент Кім Чен Ин виконує свої зобов’язання за цими пунктами.

Питання ракетної дальності Північної Кореї навіть не обговорювалися Ином у дискусіях із Трампом. Тож це – питання відносин між Південною Кореєю і Північною Кореєю.

Між Кореями відбувається хвилеподібний переговорний процес. З одного боку, вони знаходять якісь точки дотику, та починають певний діалог. А з іншого – Північна Корея використовує шпіонаж або якісь ляпи з боку Сеула, а далі вибиває вигідну для себе переговорну позицію.

Поки що не бачу протиріч у глобальному переговорному процесі між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином. З одного боку, такі випробування – це тактика Ина. З іншого – це проблема американської дипломатії, тому що вони прийняли такий формат переговорів, від яких виграє лише Північна Корея.

У Пхеньяні заявили, що ракети були випущені під наглядом лідера КНДР Кім Чен Ина і є недавно розробленою тактичною зброєю, за допомогою якої Північна Корея надіслала «урочисте попередження» Південній щодо планів проведення спільних із Сполученими Штатами Америки військових навчань.

Йдеться про традиційне проведення військових навчань. Трамп від них не відмовився, хоча попередньо, коли йшла підготовка до першої зустрічі з Ином, обговорювалася ідея, що, можливо, на деякий час США і Південна Корея припинять проводити спільні навчання. Зараз якраз приходить час цих навчань, і вони є достатньо масивні – із залученням великої кількості живої сили, кораблів, есмінців, ракетоносців і тощо. Це певною мірою є демонстрацією сили з боку США на цій території.

США навряд чи реагуватимуть на останні випробування Північною Кореєю ракет ближнього радіуса дії, бо це не стосується їх безпосередньо

«Споживач» цього шоу (військових навчань) – не лише КНДР, але й Китай. Враховуючи потепління відносин між Пекіном та Пхеньяном, візит голови КНР «товариша» Сі Цзіньпіня до Пхеньяну (чого раніше не було), Китай міг простимулювати дії на певне загострення ситуації в регіоні шляхом «урочистих попереджень».

Отже, США навряд чи реагуватимуть на останні випробування Північною Кореєю ракет ближнього радіуса дії, бо це не стосується їх безпосередньо. Хіба що Штати трошки покритикують дії Пхеньяну, бо це умовно і опосередковано стосується їхньої бази у Південній Кореї. Але ці випробування КНДР не стануть предметом для якогось «алярму», перегляду позицій або відмови від діалогу. Так, це викликає занепокоєння, тож Держдеп, скоріше за все, виступить із заявою. Але – не більше.

Віталій Кулик, політичний аналітик, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства