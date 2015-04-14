Знищені села Хакасії: в мережі з'явилося відео наслідків масштабних пожеж на півдні Сибіру

У мережі з'явилося відео з Хакасії - республіки РФ, де тривають масштабні пожежі. Аерозйомку провели над населеними пунктами Бейського району Хакасії: Новокурськом, Сабінкою, Новоенійсейкою, Дмитрієвкою та Краснопольєм.

Нагадаємо, у Хакасії тривають масштабні пожежі. Станом на ранок 14 квітня в республіці вже згоріли майже 1,3 тисячі житлових будинків у 38 селах. Жертвами пожеж стали вже 23 особи, постраждало 900 осіб.

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У МНС по республіці Хакасія кажуть, що причиною загорянь стали несанкціоновані та неконтрольовані пали сухої трави.Стрімкому поширенню вогню сприяли спека та пориви вітру силою до 25 м/с.