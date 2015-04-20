Молдова знову не пустила російських журналістів у Придністров'я

Молдова відмовила у в'їзді знімальної групи російського телеканалу "ТВ Центр".

Про це повідомляється на сайті телеканалу.

Знімальна група прямувала на територію невизнаної Придністровської республіки.

Російські журналісти прямували у Тирасполь "для підготовки репортажу про життя республіки".

Проблеми з перетином кордону виникли при проходженні паспортного контролю в аеропорту міста Кишинів.

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"У якийсь момент до знімальної групи підійшов офіцер молдавської прикордонної служби, який почав цікавитися метою поїздки. Після цього затримали оператора "ТВ Центру"", - йдеться у повідомленні на сайті.

За словами самих журналістів, у оператора знайшли пропуск ТВЦ і заявили, що він має бути висланий назад, а через деякий час повідомили, що і кореспонденту відмовлено у в'їзді через відсутність необхідних документів.

Після цього молдавські прикордонники запропонували російським журналістам або чекати 12 годин для обміну зворотного квитка до Росії, або придбати новий квиток.

Як повідомляв УНІАН, раніше на територію Молдови не пустили журналістів російського телеканалу "Звєзда".