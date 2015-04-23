У Забайкаллі горять понад 100 тисяч гектарів лісу, дим від вогню видно над США і Канадою

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Державну лісову службу регіону. 16 з них локалізовані на 12 тисячах гектарів.

Вогонь вирує на території 12 районів Забайкальського краю. Найбільшу кількість пожеж зафіксовано в Читинському районі - 19 пожеж.

З пожежами борються 1233 особи, в тому числі 416 парашутистів-десантників, 83 спеціаліста лісової охорони, 377 спеціаліста "Забайкаллісгоспу". Задіяно 219 одиниць техніки.

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Про масштаби пожеж свідчать повідомлення західних погодних порталів про появу над США і Канадою диму від них. Надходили повідомлення, що вогонь досяг території Китаю і Монголії.

Загальна кількість жертв стихії на півдні Сибіру вже перевищила 30 осіб. У той же час, в Алтайському краї підтоплено 20 населених пунктів у 10 муніципальних утвореннях. У зоні підтоплення перебувають 87 житлових будинків та 938 присадибних ділянок, повідомляє МНС у регіоні.