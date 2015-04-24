Москва обурена рішенням Польщі не пускати "Нічних вовків"

"Під надуманим приводом "надання запізнілої і недостатньої інформації" про пробіг польська влада зірвала цю меморіальну акцію", - йдеться у заяві МЗС РФ, передає ВВС Україна.

Дипломати заявляють, що надавали всю необхідну інформацію своєчасно та "в достатньому обсязі", а також реагували на вимоги уточнити деталі пробігу.

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"Очевидно, що прийняте рішення має політичне підґрунтя", - йдеться у заяві відомства.

Дипломати заявляють, що в польської влади "найбільш благородні цілі викликають абсолютно неадекватну реакцію".