Москва обурена рішенням Польщі не пускати "Нічних вовків"
23:20, 24 квітня 2015Світ
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Міністерство закордонних справ Росії висловило "рішучий протест" через рішення Польщі відмовити у в'їзді на територію країни байкерам з клубу "Нічні вовки".
Москва назвала польську владу "неадекватною" через заборону в'їзду путінських "вовків" / obitel-minsk.by
"Під надуманим приводом "надання запізнілої і недостатньої інформації" про пробіг польська влада зірвала цю меморіальну акцію", - йдеться у заяві МЗС РФ, передає ВВС Україна.
Дипломати заявляють, що надавали всю необхідну інформацію своєчасно та "в достатньому обсязі", а також реагували на вимоги уточнити деталі пробігу.
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"Очевидно, що прийняте рішення має політичне підґрунтя", - йдеться у заяві відомства.
Дипломати заявляють, що в польської влади "найбільш благородні цілі викликають абсолютно неадекватну реакцію".
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