"Нічні вовки" тримають у таємниці, яким чином збираються потрапити у Берлін за два дні

Байкери з російського клубу "Нічні вовки" збираються дістатися до Берліна протягом двох днів. Як саме вони туди потраплять, лідер "вовків" і улюблений байкер президента РФ Володимира Путіна Олександр Залдостанов на прізвисько "Хірург" не став розповідати.

Про це повідомляє Русская служба Би-би-си.

За словами "Хірурга", байкерам доведеться приховувати цю інформацію, щоб досягти своєї мети. Нею Залдостанов називає доставку в Берлін послання ветеранам Німеччини від російських ветеранів з Орла.

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Нагадаємо, у понеділок група байкерів спробувала потрапити до Польщі. Після трьох з гаком годин перевірки на пункті прикордонного пропуску "Тересполь" польська сторона відправила назад десять мотоциклів, два мікроавтобуси та легкове авто, яке супроводжувало учасників мотопробігу.

Раніше польські ЗМІ повідомляли, що деякі байкери змогли проїхати на територію Польщі.

"Нічні вовки" почали мотопробіг з Москви до Берліну 25 квітня.