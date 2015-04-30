У Казахстані вирішили розгадати таємницю "сонної хвороби" за допомогою буріння свердловин

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на начальника групи георадіоекологічних досліджень Національного ядерного центру Медета Актаєва.

Село Калачі, яке розташоване в двох кілометрах від закритого Красногорського уранового рудника, стало відомим в 2013 році після початку масових нападів "сонної хвороби" у місцевих жителів. "Хвора" людина засинає на кілька годин або навіть днів, відчуває млявість, порушення координації рухів і втрату пам'яті.

Вчені виявили, зокрема, підвищений вміст чадного газу, а також зміну температури підземної води. "Протягом квітня в різних точках села Калачі нами пробурені 12 свердловин, у щоденному режимі продовжуємо отримувати проби", — повідомив Медет Актаєв.

За його словами, дев'ять з 12 свердловин — розвідувальні, з яких вчені разово забрали проби ґрунту, води з підземних тріщин і підземного повітря. Три свердловини — наглядові. Глибина свердловин — від 2 до 25 метрів.

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"Свердловини пробурені в місцях розломів та тектонічних порушень, а також у місцях, де були зафіксовані випадки "сонної хвороби", — розповів начальник групи.

Наприклад, одна з свердловин обладнана біля дитячого майданчика біля будинку багатодітної сім'ї, де одного разу "заснули" відразу троє дітей. Ще одна свердловина пробурена на вулиці Степовій, де живе сім'я місцевої медсестри — напади "сонної хвороби" були тричі зафіксовані у самої жінки, а також по одному разу у її 26-річної доньки та онуки.

Днями зразки з свердловин були направлені на експертизу в Національний ядерний центр Інституту радіаційної безпеки та екології.

"Вже зараз є, на що звернути увагу. Зокрема, є зміни температури води в різних місцях. Також відмічено вміст СО у підземному повітрі — в різних місцях приблизно 30-60 міліграм на кубічний метр, тоді як на поверхні його зміст 0 міліграм", — розповів Медет Актаєв.

Вчені не можуть з'ясувати причину нападів "сонної хвороби". Однією з основних робочих версій є отруєння чадним газом при його виході з порожнеч, що утворилися при видобутку уранової руди.

Загальна кількість тих, хто звертався у цьому зв'язку за допомогою лікарів — близько 130 чоловік. Останні випадки відносяться до початку квітня. Всього в Калачах на сьогодні живуть 396 осіб.