Особливо схильні до проблеми виявилися сині варіації iPhone 17 Pro і Pro Max.

Старт продажів серії iPhone 17 ознаменувався скандалом: користувачі та незалежні тестери стали повідомляти, що Pro-моделі легко дряпаються і отримують відколи на корпусі, а деякі пристрої втрачають "товарний" вигляд ще в магазинах. У мережі ситуацію називають "скретчгейтом".

Apple дала коментар виданню 9to5Mac та повідомила, що "подряпини" на корпусі – це насправді не подряпини, а лише залишки покриття зі зношених MagSafe-підставок. Такі "пошкодження" легко видаляються під час чищення.

Утім, таке пояснення компанії не дуже переконало ні користувачів, ні фахівців. Блогер JerryRigEverything показав, що через перехід з титану, використаного в iPhone 15 і 16 Pro, на алюміній краї навколо блоку камер дійсно схильні до подряпин. І їх не можна просто стерти.

Відео дня

Особливо яскраво проблема проявляється на синіх версіях iPhone 17 Pro/Max, де покриття по краях корпусу може пошкоджуватися при контакті з ключами або монетами. І єдиний надійний спосіб захистити свій айфон від подряпин – використовувати чохол.

Apple назвала це стандартним зносом, властивим усім алюмінієвим пристроям компанії, додавши, що у звичайній експлуатації телефони не піддаються подібним "екстремальним" тестам.

Попри критику, всі флагмани iPhone 17 продемонстрували чудові результати в тестах на міцність. Скло Ceramic Shield 2, розроблене у співпраці Corning та Apple, стало ще стійкішим до подряпин, нагрівання та інших пошкоджень. А ультратонкий iPhone Air, як виявилося, неможливо зігнути руками, незважаючи на корпус товщиною всього 5.6 мм.

Журналісти і блогери у своїх оглядах зазначають, що це найкраще оновлення базового iPhone за багато років, оскільки функціонально він ніяк не відрізняється від дорожчих прошок, поступаючись їм лише в деталях. А ось iPhone Air купувати не рекомендують.

Вас також можуть зацікавити новини: