Тепер майже всі формальності можна владнати через електронні реєстри.

Уряд спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку. Тепер це можна робити без особистого візити до ТЦК, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Так, 17-річні юнаки тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно, скориставшись функціоналом мобільного застосунку "Резерв+". При цьому проходити військово-лікарську комісію більше не обов'язково. Разом з тим старий варіант із особистим візитом дло ТЦК теж залишається в силі.

Громадяни у віці 25-60 років, які досі не стали на військовий облік, будуть обліковані автоматично, кажуть в Міноборони.

Що стосується зняття з військового обліку за віком, то і ця процедура також буде автоматизована.

"Автоматизація військового обліку — це ще один крок до створення сучасного електронного ТЦК. Завдяки цифровим інструментам ми усуваємо зайву бюрократію, зменшуємо навантаження на ТЦК та СП, робимо систему більш ефективною, а процеси — простими, зручними, прозорими для громадян", — зазначив Артем Романюков, керівник Директорату цифрової трансформації Міністерства оборони України.

Як писав УНІАН, вже понад рік в Україні триває добровільна мобілізація ув'язнених. За цей час вдалося залучити до служби на передовій понад 10 тисяч громадян цієї категорії.

Також ми розповвідали, що незодавно у застосунку "Резерв+" у деяких громадян з'явила позначка "потребує військової підготовки". У Міноборони рохповіли, що це означає та як на це має реагувати військовозобов'язаний.

