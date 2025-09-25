Кислиця поділився, що українські представники в Вашингтоні спілкуються з Віткоффом, щоб донести свої меседжі та почути інформацію про його перемовини з росіянами.

Незабаром спецпредставник Білого дому Стів Віткофф знову збирається відвідати Москву. Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв’ю Укрінформ в четвер, 25 вересня, відповів, чи збирається американський політик до України також.

Кислиця зазначив, що Віткофф не заперечував можливості скористатися запрошенням відвідати Україну. За його словами, генерал-лейтенант Кіт Келлог є спецпредставником президента США по Україні, а Стів Віткофф – по Росії.

Перший заступник голови МЗС України розповів, що представники України в Вашингтоні сідають навпроти Віткоффа, доносять свої меседжі та хочуть почути від нього, на якому етапі успішності чи неуспішності знаходяться його перемовини з росіянами.

"Перемовини ведуться на різних політичних рівнях, а також із начальниками штабів армії, тому що розробка комплексних гарантій безпеки має не лише політичні і військово-політичні, а й суто військові компоненти", - поділився дипломат.

Тобто, за його словами, це багаторівневий міжгалузевий процес.

США та війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Держсекретар США Марк Рубіо прийняв запрошення здійснити візит до України. За словами Сибіги, на осінній сесії Генасамлеї ООН відбулася важлива трансатлантична зустріч всіх союзників НАТО та України на запрошення держсекретаря США. На ній було обговорено подальші кроки для зміцнення України та посилення тиску на РФ. Після цієї зустрічі Сибіга особисто поспілкувався з Рубіо й вони обговорили втілення домовленостей президентів двох країн.

Також ми писали, що прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що переговори про нормалізацію відносин між Росією та США просуваються вкрай повільно. Пєсков зазначив, що Путін "відкритий до процесу врегулювання", і американський лідер Дональд Трамп нібито не може цього не помічати. На думку Пєскова, відносини президентів РФ та США дозволяють їм обговорювати досить гострі теми.

