Xiaomi 17, 17 Pro і 17 Pro Max отримали топовий чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 і стали "найпотужнішими смартфонами в історії".

25 вересня відбулася презентація нових флагманських смартфонів Xiaomi. Компанія вирішила пропустити цифру в назві своїх флагманів і замість Xiaomi 16 представила відразу тріо Xiaomi 17, 17 Pro і 17 Pro Max.

Смартфони стали першими у світі на базі новітнього чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5, який теж анонсували сьогодні. Він потужніший за попередника на 20% і на 35% енергоефективніший, а в бенчмарку AnTuTu набирає понад 4 млн очок.

Базовий Xiaomi 17 отримав 6.3-дюймовий OLED-дисплей на 120 Гц, до 16/512 ГБ пам'яті, батарею ємністю 7000 мАг із зарядкою 100 Вт і може похвалитися просунутою 3D-системою охолодження і надтонкою рамкою дисплея – всього 1,18 мм. Камери: основна Light Hunter 950, 1/1,31" на 50 Мп + 50 Мп (ширік) + 50 Мп (телевік, 5х зум). Фронтальна камера також отримала сенсор на 50 мегапікселів.

У Xiaomi 17 Pro матриця теж 6.3 дюйма, але батарея менша – 6300 мАг. Зате крутіший 10х зум без втрат, а основний сенсор Light Hunter 950L має 16,5 ступенів експозиції, що значно розширює динамічний діапазон.

Найбільший Xiaomi 17 Pro Max відрізняється від Pro діагоналлю 6.9 дюйма і рекордною за мірками виробника батареєю 7500 мАг. Камери і там, і там однакові.

Головною ж особливістю Pro-моделей став екран на задній панелі, на який можна робити селфі, виводити оповіщення, циферблат годинника, керувати музикою тощо. Схожа фішка була в Xiaomi Mi 11 Ultra.

Також усі три смартфони пропонують підекранний сканер відбитків пальців, NFC-модуль, динаміки з Dolby Atmos і топовий вологозахист IP68. З коробки вони працюють на HyperOS 3 з Android 16.

Ціна Xiaomi 17 стартує від 4499 юанів (~26 000 грн) за базову версію 12+256 ГБ. Xiaomi 17 Pro оцінили в 4999 юанів (~29 000 грн), а топовий Xiaomi 17 Pro Max стартує з 5999 юанів (~35 000 грн). Pro-моделі також мають версію з 1 ТБ пам'яті.

Поки що пристрої представлені для Китаю, а глобальні версії вийдуть на початку 2026 року – разом із Xiaomi 17 Ultra.

