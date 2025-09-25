Російська Федерація продовжить заборону на експорт бензину до кінця року та обмежить вивезення дизельного пального закордон на аналогічний строк, повідомив журналістам віцепрем’єр російського уряду Олександр Новак, передає Інтерфакс.
"Так, є рішення. Ми продовжимо найближчим часом заборону на експорт бензину до кінця року, а також буде введено заборону на експорт дизпалива для невиробників - теж до кінця року", - зауважив посадовець.
Новак уточнив, що експорт бензину буде дозволено лише в рамках постачання палива за міжурядовими угодами.
Бензинова криза в Росії - останні новини
Через удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заодах експорт дизелю з Росії у вересні наблизився до найнижчого рівня за останні п'ять років.
Росією крокує бензинову криза, яка поволі набирає обертів, а біржові ціни на паливо оновлюють історичні максимуми.
Станом на середину вересня, дефіцит пального спостерігався у понад 10 регіонах Російської Федерації, а частина заправок опинилася на межі закриття.
Проблеми з паливом відчули і в тимчасово окупованому Криму. 24 вересня стало відомо, що на українському півострові зник бензин, а частина заправок закривається.