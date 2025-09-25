Експорт дизелю буде дозволено лише виробникам пального, тобто нафтовим компаніям.

Російська Федерація продовжить заборону на експорт бензину до кінця року та обмежить вивезення дизельного пального закордон на аналогічний строк, повідомив журналістам віцепрем’єр російського уряду Олександр Новак, передає Інтерфакс.

"Так, є рішення. Ми продовжимо найближчим часом заборону на експорт бензину до кінця року, а також буде введено заборону на експорт дизпалива для невиробників - теж до кінця року", - зауважив посадовець.

Новак уточнив, що експорт бензину буде дозволено лише в рамках постачання палива за міжурядовими угодами.

Бензинова криза в Росії - останні новини

Через удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заодах експорт дизелю з Росії у вересні наблизився до найнижчого рівня за останні п'ять років.

Росією крокує бензинову криза, яка поволі набирає обертів, а біржові ціни на паливо оновлюють історичні максимуми.

Станом на середину вересня, дефіцит пального спостерігався у понад 10 регіонах Російської Федерації, а частина заправок опинилася на межі закриття.

Проблеми з паливом відчули і в тимчасово окупованому Криму. 24 вересня стало відомо, що на українському півострові зник бензин, а частина заправок закривається.

