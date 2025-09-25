Це рішення позитивно впливає на економіку обох сторін.

Україна домовилась з Єврокомісією про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень на 15 місяців. Таким чином "транспортний безвіз" діятиме щонайменше до березня 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Українські перевізники та перевізники Європейського Союзу і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень.

Зазначається, що угода передбачає подальшу адаптацію українського законодавства до європейських стандартів. Так, до кінця 2026 року Україна має імплементувати ключові положення щодо ділової репутації компаній, впровадження смарт-тахографів (пристрій, який фіксує параметри роботи водія) для нових вантажівок, навчання менеджерів-управителів транспортних компаній.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, за час дії угоди питома вага торгівлі України з ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55%. Це стало прямим позитивним впливом домовленостей на економіку обох сторін.

Нагадаємо, що угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом була підписана у червні 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії до України та руйнування у звʼязку з цим логістичних шляхів. Потім угода щорічно подовжувалася.

Лібералізація перевезень дозволяє полегшити доступ України до світових ринків, забезпечує стабільний транзит товарів через країни Євросоюзу та зміцнює торгівельні зв’язки між Україною та ЄС.

У червні Україна підписала першу за останні 10 років двосторонню угоду про автомобільне сполучення з Королівством Марокко. Водночас це також перша така угода з країною Африки. Вона дає можливість доставляти вантажі автомобільним транспортом до Марокко та імпортувати звідти товари.

Раніше влітку Європарламент продовжив "транспортний безвіз" з Україною. Проте, євродепутати тоді внесли до угоди низку змін. Так, водії зобов’язані мати при собі документи, що дозволяють здійснювати міжнародні перевезення. Крім того, вони повинні мати на лобовому склі наклейку, яка підтверджує, що автотранспортні послуги підпадають під дію угоди.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляв, що завдяки "транспортному безвізу" експорт дорогами до Євросоюзу зріс на 42%, а імпорт автомобільним транспортом до України на 37%.

