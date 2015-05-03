У Непалі врятували 101-річного чоловіка, який тиждень пробув під уламками свого будинку

У Непалі рятувальники витягли з-під завалів 101-річного чоловіка, який перебував під уламками свого будинку останні сім днів, повідомляє Новое время з посиланням на інформаційне агентство AFP.

У поліції повідомили, що чоловік був врятований в суботу, і в даний час знаходиться в лікарні.

Під завалами в гірському селі рятувальники також виявили ще трьох осіб, які вижили - двох чоловіків і жінку.

Район, в якому знаходиться це село, найбільше постраждав від землетрусу магнітудою 7,8, який відбувся 25 квітня.

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На даний час кількість жертв землетрусу в Непалі вже перевищила 7000 осіб. За інформацією Міністерства внутрішніх справ країни, 14 123 осіб отримали поранення.