НАТО і Росія відновлюють обмін військовою інформацією – Штайнмаєр

Про це заявив голова МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр за підсумками перемовин з російським колегою Сєргєєм Лавровим у Волгограді, передає hromadske.tv.

«Я дуже радий, що ми зараз відновлюємо обмін інформацією військового характеру, і мені здається, що це важливо для обох сторін», - сказав він.

За словами Штайнмаєра, важливо, щоб така кооперація існувала з огляду на конфлікт в Україні.

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«У цій ситуації необхідний контакт, часто деякі кроки інтерпретуються неправильно, зараз, коли триває криза в Україні, у нас підвищилася активізація військових навчань з обох сторін і важливо, щоб була подібна гаряча лінія, щоб обидві сторони отримували про це інформацію», - сказав він.