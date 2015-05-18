Колишній учасник ІРА поділився досвідом переходу від збройної до політичної боротьби

Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді.

"В Ірландії в якийсь момент люди усвідомили, що продовження збройного конфлікту тільки множить пережитий ними біль у кратному ступені – а процес мирного врегулювання, навпаки, дає можливість припинити насильство, знижує градус ненависті. Зрозуміли, що за продовження збройної боротьби кожна сім'я платить власним болем. І ми намагалися поширити це розуміння якомога далі, донести до кожного, хто, так чи інакше, був причетний до цього конфлікту або залучений у нього", - розповів Маккартні, як можуть люди, що мстяться за близьких, сісти за стіл переговорів.

За його словами, настав момент, коли більшість людей впевнилися в тому, що процес мирного врегулювання дозволить, нарешті, припинити цей конфлікт і уникнути нового.

"Люди очікували, що мирний процес припинить важкі втрати для сімей, які втратили своїх близьких. А помста до того часу вже втратила сенс. Ті, кого спонукала помста, відчули, що своїми діями тільки множать ці втрати. Що мирний процес важкий – але це найкращий шлях.

Відчуття необхідності примирення було сильним, тому що ми вже знали, що означає конфлікт: нові смерті, нові поранення і каліцтва, нові ув'язнені в тюрмах. Це не те життя, якої повинні жити люди. Це було загальне переконання, яке чулося звідусіль", - розповів Маккартні.

Читайте такожПеремогти Путіна можна тільки єдністю - колишній моджахедУкраїнську ситуацію він прокоментував дуже обережно, оскільки мало про неї знає.

"Я не можу сказати, що обізнаний про вашу ситуацію. Знаю тільки те, що пише преса. Але, думаю, люди в Україні, залучені в цей конфлікт, одного разу повинні зупинитися і сказати собі, що вічно це тривати не може. І спробувати знайти інші способи вирішення проблеми", - вважає Маккартні.

Довідка. Раймонд Маккартні став членом ІРА після Кривавої неділі 1972 року, коли британська армія розстріляла демонстрацію в північноірландському місті Деррі.

У 1979 році він був засуджений за вбивство поліцейського, участь у незаконному збройному угрупованні та підготовку теракту.

Пізніше Раймонд Маккартні став учасником знаменитого голодування 1981-го, коли ірландці, які відбували покарання у британських в'язницях, таким чином протестували проти жорстокого поводження і вимагали визнати їх політичними в'язнями. Сам Раймонд голодував 53 дні.

За мотивами цих подій в 2008 році був знятий відомий у Британії фільм "Голод".

Раймонд вийшов на свободу лише у 1994 році і відразу ж став одним з найбільш активних учасників мирних переговорів між британським урядом і ІРА.