Двоповерховий блакитний будинок з подвір'ям і галявиною плаває по річці в Лондоні (фото, відео)

Про це повідомляється на сторінці компанії в соціальній мережі Instagram.

Двоповерхова будівля блакитного кольору з двориком і галявиною буде плавати по річці в Лондоні до 24 травня, передає Lenta.ru.

Як уточнює The Daily Mirror, висота споруди становить 8 метрів, а вага — 70 тонн. На будівництво будинку пішло близько чотирьох місяців.

В будівлі, що плаває по Темзі, будуть проводитися громадські заходи і вечірки. Одну з вечерь приготує мішленівський шеф-кухар Роберт Ортіс. Зазначається, що відвідувачі незвичайної будівлі побачать з вікон райони Челсі, Вестмінстер і Кенері-Уорф.

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На одну ніч (23 травня) будинок, який включає дві спальні, вітальню і ванну кімнату, буде зданий в оренду. Плавуче житло можна буде зняти через Airbnb, однак як саме це зробити, поки не уточнюється.

It's "Primrose Hill meets Pixar's 'Up'" and it's tugging along the Thames for all of London to see. #FloatingHouse Фото опубліковано Airbnb (@airbnb) Травень 18 2015 в 2:35 PDT

Менеджер Airbnb у Великобританії Джеймс Макклур (James McClure) зазначив, що перебування в такому приміщенні подарує вам незабутні враження. «Лондон вже третє за кількістю пропозицій місто в Airbnb і одне з основних туристичних напрямків світу», — сказав МакКлюр.

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Наприкінці квітня на сервісі з'явилася пропозиція провести ніч в кімнаті, в якій на початку 1990-х жили вокаліст американської групи Nirvana Курт Кобейн і його дружина, співачка Кортні Лав. Ціна оренди спальні склала 290 доларів.