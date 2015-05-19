Двоповерховий блакитний будинок з подвір'ям і галявиною плаває по річці в Лондоні (фото, відео)
Сервіс короткострокової оренди житла Airbnb запустив по Темзі плавучий будинок.
Про це повідомляється на сторінці компанії в соціальній мережі Instagram.
Двоповерхова будівля блакитного кольору з двориком і галявиною буде плавати по річці в Лондоні до 24 травня, передає Lenta.ru.
Як уточнює The Daily Mirror, висота споруди становить 8 метрів, а вага — 70 тонн. На будівництво будинку пішло близько чотирьох місяців.
В будівлі, що плаває по Темзі, будуть проводитися громадські заходи і вечірки. Одну з вечерь приготує мішленівський шеф-кухар Роберт Ортіс. Зазначається, що відвідувачі незвичайної будівлі побачать з вікон райони Челсі, Вестмінстер і Кенері-Уорф.
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На одну ніч (23 травня) будинок, який включає дві спальні, вітальню і ванну кімнату, буде зданий в оренду. Плавуче житло можна буде зняти через Airbnb, однак як саме це зробити, поки не уточнюється.
Менеджер Airbnb у Великобританії Джеймс Макклур (James McClure) зазначив, що перебування в такому приміщенні подарує вам незабутні враження. «Лондон вже третє за кількістю пропозицій місто в Airbnb і одне з основних туристичних напрямків світу», — сказав МакКлюр.
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Наприкінці квітня на сервісі з'явилася пропозиція провести ніч в кімнаті, в якій на початку 1990-х жили вокаліст американської групи Nirvana Курт Кобейн і його дружина, співачка Кортні Лав. Ціна оренди спальні склала 290 доларів.