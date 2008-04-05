Саакашвілі вважає, що Путін зробив небезпечний крок

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ назвав "необдуманим" кроком відповідь президента Росії Володимира ПУТІНА на послання лідерів Абхазії та Південної Осетії Сергія БАГАПША і Едуарда КОКОЙТИ.

"Це (відправка президентом РФ листів на адресу КОКОЙТИ і БАГАПША) було дуже необдуманим, неприйнятним і небезпечним, в першу чергу, для самої Росії кроком з боку президента ПУТІНА", - сказав М.СААКАШВІЛІ в суботу в інтерв`ю телекомпанії "Руставі-2".

У відповіді президента Росії на послання С.БАГАПША і Е.КОКОЙТИ, опублікованому 3 квітня, розділяється заклопотаність абхазького і південноосетинського лідерів у зв`язку з вірогідними негативними наслідками вступу Грузії до НАТО. За словами В.ПУТІНА, Росія своє ставлення до курсу керівництва Грузії на прискорену атлантичну інтеграцію доводила до відома і грузинської сторони, і членів альянсу. Президент РФ зазначив, що в офіційних заявах і практичних кроках Росія послідовно керується нормами міжнародного права, твердо виступає за забезпечення стабільності і безпеки на Кавказі, що відповідає корінним інтересам всіх народів регіону. Також в документі підкреслюється, що "будь-які спроби надати політичне, економічне, а тим більше військовий тиск на Абхазію і Південну Осетію є безперспективними і контрпродуктивними".

М.СААКАШВІЛІ назвав Е.КОКОЙТИ "звичайним вуличним злочинцем".

"Що стосується Абхазії, то звідти вигнані майже півмільйона людей", - сказав президент Грузії.

При цьому він запевнив, що відповідь і реакція керівництва країни на послання В.ПУТІНА лідерам невизнаних республік буде "дуже спокійною".

М.СААКАШВІЛІ упевнений, що у разі відмови НАТО на саміті в Бухаресті від інтеграції Грузії до альянсу, слід було чекати крайнього загострення ситуації в Абхазії і Південній Осетії.

"Але зараз вже НАТО позначило для себе ці кордони, і заявило, що Грузія і Україна обов`язково увійдуть до альянсу", - підкреслив М.СААКАШВІЛІ.

Президент додав, що під час переговорів в Москві не одноразово говорив російським партнерам про те, що Грузія вважає всі питання, окрім територіальної цілісності, другорядними.

"Я не раз говорив російському керівництву, що заради цієї мети готовий на все. Але за останні чотири роки, окрім погіршення відносин, ніяких просувань у справі вирішення цих питань не сталося. Так, нас позбавили вибору. Був би у нас вибір, ми, можливо, по-іншому б вчилили", - сказав М.СААКАШВІЛІ, зазначивши, що йдеться про плани Грузії відносно НАТО.