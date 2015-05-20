В Іраку загинув племінник Саддама Хусейна - ЗМІ

Ібрагім Сабаві був старшим сином брата Саддама Хасана Сабаві і вступив у лави бойовиків "Ісламської держави".

Ополченці-шиїти звинувачували Сабаві в організації нападу на військову базу у Тікріті в червні минулого року, коли бійці ІД вбили близько 1600 кадетів льотного училища, повідомляє Російська служба ВВС.

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Пізніше в акаунтах "Ісламської держави", у соцмережах з'явилися фотографії і повідомлення про жорстоку розправу над курсантами.

Батько загиблого Хасан Сабаві після падіння режиму Саддама Хусейна був захоплений американськими військами і помер від раку в 2013 році.