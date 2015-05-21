Колумбійські ВПС перехопили літак з тонною кокаїну

07:53, 21 травня 2015
Світ
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Легкомоторний літак Hawker з тонною кокаїну на борту впав в Карибське море, після того як його перехопили винищувачі військово-повітряних сил Колумбії.

newsroom.beechcraft.com

Пілот-контрабандист намагався зробити відхідний маневр, проте один з двигунів заглох, і його літак впав в море, передає Бі-бі-сі.

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Колумбійські військові стверджують, що вантаж кокаїну прямував з Венесуели в одну з країн Центральної Америки.

Щорічно з Колумбії в США і Європу поставляється близько 300 т кокаїну, прибуток від продажу якого йде на фінансування колумбійської наркомафії і повстанців-марксистів з угрупування ФАРК, яке вже півстоліття веде збройну боротьбу з урядом країни.

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