Колумбійські ВПС перехопили літак з тонною кокаїну
07:53, 21 травня 2015Світ
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Легкомоторний літак Hawker з тонною кокаїну на борту впав в Карибське море, після того як його перехопили винищувачі військово-повітряних сил Колумбії.
В результаті невдалого маневру, літак впав у море /newsroom.beechcraft.com
Пілот-контрабандист намагався зробити відхідний маневр, проте один з двигунів заглох, і його літак впав в море, передає Бі-бі-сі.
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Колумбійські військові стверджують, що вантаж кокаїну прямував з Венесуели в одну з країн Центральної Америки.
Щорічно з Колумбії в США і Європу поставляється близько 300 т кокаїну, прибуток від продажу якого йде на фінансування колумбійської наркомафії і повстанців-марксистів з угрупування ФАРК, яке вже півстоліття веде збройну боротьбу з урядом країни.
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