Книжковий ринок Росії накрила хвиля антиукраїнської графоманії (фото)

Такими працями завалені "історичні" полиці російських книжкових магазинів, фото з одного з яких оприлюднив український історик, завідувач відділу новітньої історії та політики Інституту історії України Національної Академії наук України Георгій Касьянов на своїй сторінці у Facebook.

"Петербург. Одне з найкрасивіших міст світу. Книжковий магазин у будинку Зінгера. Відділ історія. "Іди і дивись", - написав він.

Читайте такожАзаров заявив, що бачить Україну федеральною державоюНа опублікованих фото сусідять десятки негативно оціночних праць про Донбас, Україну та Майдан. Поруч стоять книги знаних кремлівських ідеологів Дугіна, Рожина та Лімонова, невідомих графоманів, а також екс-прем'єра України Миколи Азарова.

Раніше повідомлялося, що аналогічна ситуація спостерігається в Криму.