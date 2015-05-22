Німеччина і Франція планують спільно розробити новий танк

Німеччина, як відомо, збільшує видатки на оборону на тлі конфлікту на Донбасі, повідомляє DW.DE. Німеччина і Франція планують спільно розробити танк нової моделі. За даними міністерства оборони Німеччини, у межах німецько-французької співпраці вже узгоджені вимоги, яким мають відповідати модернізовані танки.

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Така інформація наводиться у спеціальному зверненні статс-секретаря міністерства оборони Маркуса Грюбеля до комітету з питань оборони Бундестагу. У документі також зазначається, що до 2018 року країни планують спільно вивчити можливі "технології та концепції" із залученням німецької промисловості. При цьому у документі Маркус Грюбель звертає увагу на "зміну ситуації у сфері політики безпеки".

Як відомо, на тлі конфлікту в Україні Німеччина вирішила суттєво збільшити свій танковий парк. Очікується, що до 2017 року, за даними міністерства оборони, надійдуть сто модернізованих танків. Йдеться про бойові машини типу Leopard-2, раніше зняті з озброєння. Наразі вони законсервовані і перебувають на балансі підприємств-виробників. Утім, найближчими роками їх планують викупити та оснастити для потреб військ.