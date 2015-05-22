Ісламська держава взяла відповідальність за вибух в Саудівській Аравії
19:43, 22 травня 2015Світ
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Бойовики Ісламської держави взяли на себе відповідальність за вибух у мечеті в Саудівській Аравії, внаслідок чого загинуло 20 людей.
REUTERS
Про це йдеться в "Твіттері", який є головним джерелом заяв бойовиків, передає Бі-бі-сі.
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Міністр внутрішніх справ Саудівської Аравії вже пообіцяв покарати організаторів вибуху.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що смертник підірвав себе під час п'ятничної молитви в мечеті Імама Алі в селі Аль-Кадех. За попередніми даними, загинули 20 людей, але медики запевняють, що кількість загиблих може збільшитися, оскільки багато постраждалих перебувають у критичному стані.
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