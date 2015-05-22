На президента Польщі намагалися напасти під час зустрічі з виборцями

21:33, 22 травня 2015
Світ
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Сьогодні Броніслав Коморовський прибув до Торуня як кандидата на пост президента - в його планах була зустріч з виборцями. 

REUTERS

У той момент, коли Коморовський входив до будівлі торуньскої ратуші, з натовпу вибіг чоловік і, за словами одного з поліцейських, «дуже різко побіг у напрямку до президента». Поліцейський, який знаходився поряд з Коморовським, захистив його від можливого нападу.

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Про це повідомляє Радіо Польща.

Поліція затримала винуватця інциденту, на даний момент встановлюється, чи не відбулося порушення недоторканності поліцейського.

Нагадаємо, що 24 травня в Польщі відбудеться другий тур президентських виборів, в якому беруть участь чинний президент Польщі Броніслав Коморовський та кандидат від опозиції Анджей Дуда. Обидва кандидати ведуть передвиборчу кампанію. Сьогодні відбудуться дебати між кандидатами.

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