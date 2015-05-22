Генсек НАТО проведе переговори з Обамою 25-27 травня у Вашингтоні

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Північноатлантичного альянсу.

”Генеральний секретар Єнс Столтенберг відвідає Вашингтон з понеділка, 25 травня, по середу, 27 травня 2015 року.Він зустрінеться з президентом США Бараком Обамою у вівторок, 26 травня 2015”, - уточнила прес-служба.

Крім того, Столтенберг проведе переговори з держсекретарем США Джоном Керрі, радником з національної безпеки Сьюзан Райс, заступником міністра оборони Робертом Уорком.

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”У четвер, 28 травня, генсек відвідає базу ВПС в Джексонвілл (штат Флорида) і військово-морську базу ”Кінгс-Бей” в штаті Джорджія. У п`ятницю, 29 травня, він відвідає базу ВМС ”Мейпорт” і підніметься на борт американського есмінця Carney”, - додала прес-служба.