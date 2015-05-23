Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода вирішило закрити своє бюро у столиці Азербайджану Баку після того, як у грудні минулого року його фізично закрила влада країни в перебігу кампанії проти іноземних організацій.

Як повідомляє Радіо Свобода, з цього приводу головний редактор радіо Ненад Пеїч заявив, що влада Азербайджану при цьому діяла незаконно і безпідставно, спричинивши глибокі, а в деяких випадках невиправні страждання працівникам бюро і змусивши до переїзду працівників та їхні родини.

Але Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода збирається вживати всіх заходів, щоб захистити права й інтереси і свої, і працівників, додав він.

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Азербайджанські правоохоронці в перебігу дій проти бюро Радіо Свобода в Баку здійснювали там обшуки, конфіскували документи й обладнання без належного процесуального оформлення, затримували працівників бюро, не даючи їм можливості скористатися послугами адвокатів, видворяли юридичного радника бюро з зали суду, погрожували родичам працівників бюро, а декому з працівників безпідставно заборонили виїзд за кордон.

Наголошується, що Радіо Свобода закриває бюро в Баку, та продовжує мовлення для Азербайджану: «Азербайджанська служба Радіо Свобода, Радіо Азадлиґ, продовжує збирати інформацію в Азербайджані і розповсюджувати її і далі веде цифрове і сателітне мовлення, незважаючи на закриття бюро».