У Лукашенка померла мати

Про це повідомила у вівторок прес-секретар глави держави Наталія Ейсмонт.

Повідомляється, що президент Білорусії Олександр Лукашенко через смерть своєї матері на два дні відклав свій офіційний візит до Пакистану, пише ТАСС.

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"Візит президента в Пакистан переноситься на два дні", - уточнила вона.

Візит планувався на 26-27 травня. За підсумками Мінськ розраховує підписати низку документів.