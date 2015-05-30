У Росії викрали організатора мітингу проти агресії в Україні

У Красноярську перед антивоєнним пікетом з вимогою негайного припинення агресивних дій керівництва РФ проти України невідомі в масках побили і викрали співголову регіонального відділення партії "Солідарність" Євгена Бабуріна.

Про це повідомив російський громадський активіст, правозахисник і блогер Денис Стяжкин, пише «Українська правда».

#Красноярск избит и похищен Евгений Бабурин - лидер красноярской Солидарности. Накануне пикета против войны с Украиной. Ретвит! — Денис Стяжкин (@styazshkin) 30 Травень 2015

Антивоєнний пікет повинен був відбутися в Красноярську на Театральній площі о 16:00, організаторами мітингу були місцеві відділення "Солідарності" і РПР-ПАРНАС.

Раніше Бабурін став об'єктом цькування: незабаром після пікету за звільнення болотних в'язнів і припинення війни з Україною, який Бабурін організував 6 травня разом з членом регіонального політради руху Євгеном Бахотським, Бабуріну залили монтажну піну в глушник автомобіля. Згодом на дверях гаража Бабуріна написали "Гараж фашиста. 9 травня", а замок на гаражі залили клеєм.

Раніше лідеру РПР-ПАРНАС в Новосибірську і його родині погрожували вбивством. Крім того, нещодавно заплановані праймеріз демократичної коаліції зірвали "православні активісти" і люди в камуфляжі.