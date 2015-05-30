Москва пояснила введення "чорного списку": це відповідь на санкції ЄС

Обмеження на в'їзд до РФ для представників деяких країн ЄС були введені виключно в якості відповіді на дії Євросоюзу.

Про це передає ТАСС з посиланням на високопосадове джерело в МЗС Росії.

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За його словами, Москва підтверджує, що направила в країни ЄС список осіб, яким заборонений в'їзд до РФ, проте не хотіла б коментувати його по персоналіях.

«Вони (списки) були передані нашим європейським партнерам в довірчій формі, і їхня публікація залишається на совісті відповідних країн», - сказав інформатор і додав, що обмеження на в'їзд до РФ для представників деяких країн ЄС були введені виключно в якості відповіді на дії Євросоюзу.

"Відповідь на вимоги деяких європейських країн пояснити, чому саме ці особи увійшли до списків тих, кому заборонений в'їзд до РФ, простий - це було зроблено кампанію, яку розв'язали щодо Росії деякі держави Євросоюзу на чолі з Німеччиною", - зазначило джерело.

Воно підкреслило, що США в ситуації з взаємними чорними списками "поводяться адекватніше, ніж країни ЄС".

"Аналогічний список існує і щодо громадян США, однак треба зазначити, що в цьому випадку наші американські партнери поводяться конструктивніше, ніж європейські", - сказало джерело.