В Індії на автобус впав високовольтний провід, загинули 25 людей

Ще кілька людей отримали опіки різного ступеня тяжкості, повідомляє DT.UA за інформацією місцевого телеканалу NDTV.

Повідомляється, що автобус перевозив одну з груп гостей весілля. Точна кількість пасажирів автобуса не повідомляється.

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Раніше повідомлялося, що в кінці травня - початку червня в Індії понад 2,3 тис людей стали жертвами аномальної спеки.