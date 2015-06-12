В Індії на автобус впав високовольтний провід, загинули 25 людей
16:55, 12 червня 2015Світ
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11 червня біля міста Тонк в індійському штаті Раджастхан на пасажирський автобус впав провід високовольтної лінії електропередач, у результаті чого від удару електричним струмом загинуло щонайменше 25 осіб.
REUTERS
Ще кілька людей отримали опіки різного ступеня тяжкості, повідомляє DT.UA за інформацією місцевого телеканалу NDTV.
Повідомляється, що автобус перевозив одну з груп гостей весілля. Точна кількість пасажирів автобуса не повідомляється.
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Раніше повідомлялося, що в кінці травня - початку червня в Індії понад 2,3 тис людей стали жертвами аномальної спеки.
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