У ряді районів Сьєрра-Леоне введено комендантську годину через Еболу

Про це повідомляє РИА Новости.

Місцевим жителям буде заборонено залишати та в'їжджати в райони північних областей Камбії (Kambia) і Порту Локо (Port Loko), де найбільше поширені випадки смертельно небезпечного захворювання. Комендантська година діятиме 21 день з 18 години до 6 ранку.

З 1 по 7 червня в країні, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), було зафіксовано 15 нових випадків зараження смертельно небезпечною хворобою. За даними влади, поширення лихоманки триває, тому що хворі люди не дотримуються карантинних заходів.

Читайте такожООН необхідно майже $200 млн, щоб покінчити з Эболой до кінця рокуРаніше УНІАН повідомляв, що Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала з 13 травня в Західній Африці 52 випадки смерті від хвороби, викликаної вірусом Ебола, і 161 новий випадок зараження.

Спалах лихоманки Ебола був зафіксований в лютому 2014 року в Гвінеї, потім вірус поширився на сусідні Сьєрра-Леоне та Ліберію. Всього з початку епідемії в цих трьох країнах від хвороби померли 11 145 осіб, ще 27 135 — заразилися небезпечним вірусом. 9 травня Ліберія була офіційно оголошена "вільною від Еболи". Проте, це захворювання поки ще не переможено в Сьєрра-Леоне і Гвінеї.