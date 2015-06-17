Bloomberg розповів про деталі виступу Путіна на форумі в Петербурзі

Президент не скаже ні слова про серйозні реформи, спрямовані на те, щоб витягнути Росію з рецесії, знизити рівень корупції або захистити право власності в ході свого виступу на Міжнародному економічному форумі (МЕФ) в Санкт-Петербурзі, повідомляє РБК з посиланням на агентство Bloomberg.

В цьому році мова Путіна, ймовірно, буде політично нейтральною, щоб далі не загострювати відносини з США і їх союзниками, сказали джерела. За їх словами, президент також запевнить співгромадян та інвесторів у тому, що найгірше у зв'язку з санкціями та падінням цін на нафту позаду, і ці труднощі тільки зміцнили Росію.

За їх словами, Путін може оголосити про проекти співфінансування з іноземними компаніями, хоча як такі програми будуть працювати, неясно. Президент може висловитися на підтримку зони вільної торгівлі з Китаєм і закликати інвестувати в російський Далекий Схід, сказали вони.

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Ці ж джерела вказують, що глава держави за півтора року до парламентських виборів намагається виграти час, розраховуючи на поповнення міжнародних резервів Банком Росії. «Це дозволить йому реалізувати зростаючі геополітичні амбіції, в тому числі в Україні», - зазначають джерела агентства.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков від коментарів відмовився.

Bloomberg відзначає, що найбільш значною ініціативою економічної команди російського керівництва за останні місяці є рішення за п'ять-сім років наростити міжнародні резерви до "комфортних" $500 мільярдів - приблизно на такому рівні вони були до приєднання Криму до Росії в березні 2014 року - з поточних $363 мільярдів.

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