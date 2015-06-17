Аналітики опублікували прогноз на найближчі 10 років: колапс РФ, чотири Європи та 16 міні-Китаїв

В цілому очікується, що світ стане небезпечнішим, влада США почне слабшати, а інші великі країни охопить хаос і занепад, повідомляє Новое время з посиланням на Business Insider.

Передбачення Stratfor:

1. Колапс Росії. Санкції, зниження цін на нафту, падіння рубля, зростання військових витрат і збільшення внутрішніх протиріч не дозволить Кремлю утримати Росію в списку найбільших економік світу. Російська Федерація не розпадеться на кілька частин, але Москва втратить владу над регіонами.

2. США доведеться посилено охороняти ядерні сили. Якщо відбудеться політична дезінтеграція в РФ, російська ядерна інфраструктура, розкидана на широких географічних просторах, представлятиме ще більшу загрозу. І США доведеться вирішувати, що з цим робити, аж до розміщення наземних сил для охорони ядерної зброї, уранових складів і систем доставки.

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3. У Німеччині почнуться проблеми. Орієнтована на експорт економіка країни може сильніше за інших постраждати через кризу в єврозоні та хвилю євроскептицизму. Країну можуть очікувати серйозні економічні потрясіння.

4. Польща стане одним з європейських лідерів. Країна перебуватиме в центрі економічного розвитку і збільшуватиме політичний вплив.

5. Розкол Європи. Пройдуть часи єдності Європи з розмитими політичними та економічними бар'єрами і зникненням усього регіонального та національного. Європ стане чотири: Західна, Східна, Скандинавія і Британські острови, які вже не будуть так близькі.

6. Туреччина й США стануть близькими союзниками. З мусульманських країн, які переживають різні перипетії, найбільш стійке становище займає Туреччина. Країна неохоче втручається у конфлікти біля своїх кордонів, проте їй все ж таки доведеться це зробити. Враховуючи силу та привабливість Туреччини, вона може стати незамінним партнером США, натомість вимагатиме захист від потенційного агресора по інший бік Чорного моря – Росії, яка має військові бази у Вірменії.

7. Китай зіткнеться з величезною проблемою. Уповільнення економічного зростання може викликати невдоволення по відношенню до правлячої Компартії. Партія не піде на лібералізацію і єдиним шляхом для неї стане збільшення внутрішнього контролю. Крім того, успішність Китаю обмежена територіально як всередині країни, так і на міжнародних ринках.

8. Японія стане головною азійською морською державою. Країні, яка залежить від імпорту, доведеться зіткнутися з конкуренцією Китаю і захищати власні морські шляхи. У Токіо не залишиться іншого варіанту, крім як посилювати владу в регіоні. Причому робити їй це доведеться поодинці, оскільки позиції США будуть слабшати.

10. Суперечка навколо островів Південно-Китайського моря залишиться в силі. Диспут навколо островів не спровокує військового конфлікту, проте як і раніше представлятиме проблему. Росія трохи здасть позиції, в той час як Китай і Японія будуть зацікавлені в їх привласненні і на шляху до цього будуть ставити палки в колеса один одному.

11. 16 міні-Китаїв. Економіка Китаю сповільниться, а виробництво залишиться на тому ж рівні. Це надасть додаткові можливості для інших країн. Робочі місця перекочують до Мексики, Нікарагуа, Домініканської Республіки, Перу, Ефіопії, Уганди, Кенії, Танзанії, Бангладешу, М'янми, Шрі-Ланки, Лаосу, В'єтнаму, Камбоджі, Філіппін та Індонезії.

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12. Влада США почне слабшати. Вашингтон стане занадто розважливим у вирішенні світових проблем замість того, щоб займати активну лідерську позицію. Це зробить світ ще більш непередбачуваним. Однак Штатам стане комфортніше ізолювати себе від світових криз, маючи зростаючу економіку, внутрішнє енергетичне виробництво, зменшивши експорт і почуваючи себе найбільш стабільною і сильною країною планети.