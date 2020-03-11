План "спадкоємець" відкинуто. Чому в Росії почали впровадження ідеї "вічного Путіна"

Віталій Кулик

Депутат Держдуми Російської Федерації Валентина Терешкова запропонувала не «мудрувати» і не «городити штучні конструкції», а просто прибрати обмеження президентських термінів із російської конституції, а, по суті, обнулити президентські терміни Володимира Путіна, залишивши його при владі в Росії довічно. Держдума цю пропозицію підтримала, і сам Путін не став заперечувати. Тепер своє слово має сказати російський конституційний суд та російський народ на референдумі.

Такий план існував і обговорювався ще задовго до того, як почалося падіння цін на нафту та ознаки кризових явищ у російській економіці. Чимало експертів говорили про ймовірність такого сценарію. Тому зараз доцільніше говорити про пришвидшення процесу і легітимізацію цього плану у вигляді рішення Державної думи РФ і передання цієї ініціативи до Конституційного суду, який, очевидно, ухвалить таке рішення, а потім воно буде винесене на референдум.

Від початку Путін заявляв, що він проти безмежних президентських термінів і обнулень. Але він апелював до того, що, як вирішить люди, так і буде – він прийме волю народу. Тобто його довго будуть умовляти, і він погодиться.

Усе це підводиться під філософію (що видно з подачі російських телеканалів) того, що лише Путін є гарантом стабільності й майбутнього Росії в океані «ідеального шторму», який відбувається у світовій економіці.

План «спадкоємець» відкинутий і більше не є актуальним

Машина російської політики сформована таким чином, що є самодержавство та єдиний імператор, і цим імператором є Путін. А альтернативи – навіть ідея про те, що може бути інший президент, крім Путіна, у найближчій перспективі – не розглядається взагалі. Відтак, план «спадкоємець» відкинутий і більше не є актуальним.

Російська система пішла на відтворення сурковського концепту «довгої держави Путіна», або «довгого путінізму» – Сурков пішов, а його концепт продовжує працювати.

При цьому путінська машина не розглядає можливість соціальних заворушень в Росії. Адже існує каральна машина, яка підтримується і фінансується адміністрацією. Тому робиться ставка на те, що жодних масштабних заворушень, здатних привести до зміни системи, не може бути. Принаймні каналізована опозиція, відсутні незалежні впливові ЗМІ, а провінція контролюється силовиками. Усі потенційні протестні елементи «на карандаші» і «під колпаком». Тому Путін навряд чи сьогодні боїться хвилювань чи протестів у Росії.

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Проте справді існує проблема скорочення рейтингу Путіна, і є «диванний» сидячий протест, коли росіяни можуть «проголосувати ногами», тобто не прийти на вибори. Тому, щоб зняти будь-які розмови, нервозність і хитання апарату, вирішили прискорити сценарій офіційного встановлення самодержавства в Росія. Це дозволить не дати спокуси різним угрупованням спробувати «розхитувати човен» під час транзиту влади, тому що не буде допущений сам транзит.

Чи буде сьогоднішня Росія відмінна від Росії, де офіційно довічно правитиме Путін? Росія постійно змінюється: Росія 2000-х, 2012 року чи 2020 року відрізняються. І путінський режим на кожному етапі також змінюється: від того, що Путін дозволяв бути президентом іншій людині, повністю при цьому контролюючи ситуацію, й дозволяв існування хоча б елементів плюралізму в медіа, і до повного закручування гайок і зачищення. Путінізм дедалі більше набуває ознак авторитарно-тоталітарного режиму, де залишається мінімальна конкуренція на рівні еліт, і є беззаперечний авторитет та самодержець, який знаходиться над усіма можливими конкурентними групами і є безальтернативним арбітром у всіх розбірках. Зараз відбувається остаточне оформлення моделі «довгого путінізму».

Довічна влада ще більше розв’яже Путіну руки, і закручування гайок у Росії продовжиться

Звісно, довічна влада ще більше розв’яже Путіну руки, і закручування гайок у Росії продовжиться. Питання в тому, наскільки різьба цих «гайок» буде достатньою, і чи не злетять вони зрештою у деяких елементів, коли ресурсу для перебивання негативу не залишиться, і коли вертикаль зрозуміє, що основний стримувач отримання ренти – сам Путін. Я не виключаю того, що це також може трапитися. І от тоді стане можливий «дворцовий переворот» або керовані революційні події. Але для цього до Росії має злетітися стільки «чорних лебедів»…

Віталій Кулик, політичний експерт, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства

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