НАТО: Росія почала використовувати ядерну зброю як інструмент своєї стратегії залякування
Столтенберг також вкотре підкреслив, що НАТО не становить загрози для Росії.
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявляє, що використання Росією ядерної зброї в якості інструменту залякування викликає глибоку тривогу.
Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН, відповідаючи на запитання щодо заяв Москви про можливість розміщення в Криму ядерної зброї.
"Росія почала використовувати ядерну зброю як інструмент у своїй стратегії залякування. Нещодавнє використання Росією ядерної риторики та навчання викликають глибоку тривогу і побоювання в плані відповідності Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Такі дії та риторика не сприяють прозорості та передбачуваності в контексті середовища безпеки, яке різко змінилося у зв'язку з агресивними діями Росії в Україні", - заявив він.
Читайте такожГенсек НАТО: Росія робить все можливе, щоб приховати свою військову активність
Столтенберг наголосив, що НАТО не становить загрози для Росії. "НАТО є оборонним союзом, і ядерна доктрина Альянсу повністю відповідає Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми переглянули нашу ядерну політику, і вирішили на саміті у Чикаго три роки тому, що це було доцільно", - підкреслив генсек.
Повне інтерв'ю генерального секретаря альянсу Йенса Столтенберга читайте в ексклюзивному матеріалі УНІАН.