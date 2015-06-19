НАТО: Росія почала використовувати ядерну зброю як інструмент своєї стратегії залякування

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявляє, що використання Росією ядерної зброї в якості інструменту залякування викликає глибоку тривогу.

Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН, відповідаючи на запитання щодо заяв Москви про можливість розміщення в Криму ядерної зброї.

"Росія почала використовувати ядерну зброю як інструмент у своїй стратегії залякування. Нещодавнє використання Росією ядерної риторики та навчання викликають глибоку тривогу і побоювання в плані відповідності Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Такі дії та риторика не сприяють прозорості та передбачуваності в контексті середовища безпеки, яке різко змінилося у зв'язку з агресивними діями Росії в Україні", - заявив він.

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Столтенберг наголосив, що НАТО не становить загрози для Росії. "НАТО є оборонним союзом, і ядерна доктрина Альянсу повністю відповідає Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми переглянули нашу ядерну політику, і вирішили на саміті у Чикаго три роки тому, що це було доцільно", - підкреслив генсек.

Повне інтерв'ю генерального секретаря альянсу Йенса Столтенберга читайте в ексклюзивному матеріалі УНІАН.