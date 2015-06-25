У Франції заморозили мільйонні банківські рахунки в рамках розслідування справи Магнітського

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Провадження зокрема розпочали після звернення зі скаргою від голови інвестиційного фонду Hermitage Capital Management Вільяма Броудера, чиїм юристом і був загиблий Сергій Магнітський. Броудер стверджує, що має докази виведення до Франції і Люксембурга доходів від шахрайства на 230 мільйонів доларів. Бізнесмен каже, що знайшов сліди привласнення коштів, які ведуть з російського Ермітажу через молдавські банки до Британських Віргінських островів і Беліза, а потім і до Європи, зокрема Франції.

Розслідуванням справи займаються троє суддів на чолі з Рено ван Рюмбеком.

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Магнітський помер у 2009 році у слідчому ізоляторі в Москві у віці 37 років від серцевих проблем. Російські правозахисники стверджують, що представники влади свідомо ігнорували поганий стан його здоров’я, щоб змусити його замовкнути.

Магнітський потрапив за ґрати, звинувачений у розробці схеми уникнення російських податків для свого замовника, фонду Hermitage Capital. Йому висунули це звинувачення після того, як юрист заявив, що викрив схему, за якою вже сплачені фондом податки на суму у 230 мільйонів доларів викрали з російського бюджету посадовці Міністерства внутрішніх справ Росії, податкової адміністрації та інших державних органів. Російська влада заперечує звинувачення юриста.

У квітні Вашингтон встановив візові обмеження і заморозив рахунки 18 осіб, переважно російських чиновників, причетних до смерті Магнітського. Росія у відповідь запровадила обмеження проти 18 американців.