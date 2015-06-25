Росія боїться початку революції у Вірменії – Bloomberg

Про це на сторінках Bloomberg написав Леонід Бершидський, передає ZN.UA.

При цьому він зазначив, що можна було б вважати протести проти підвищення тарифів компанією "Електричні мережі Вірменії" внутрішнім питанням кавказької країни.

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Однак стовідсотковим акціонером енергетичної фірми, яку вірмени підозрюють у корумпованості, виявився російський концерн "Інтер РАО ЄЕС", головою правління якої є близький друг президента Росії Ігор Сєчин. Він також очолює і "Роснефть".

Bloomberg пише, що таким чином акції протесту в Єревані "за замовчуванням спрямовані проти Москви, якщо не проти Росії". Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі "дуже пильно стежать за подіями у столиці Вірменії.

"Занепокоєння Москви пов'язано з тим, що схоже починалося повстання в Україні: з простого незадоволеного бурчання, невеликих мітингів і хорового співу. Але потім поліція застосувала надмірну силу, протест почав розростатися, і вже через два місяці центр Києва виявився у вогні, а президент Віктор Янукович втік до Росії", - нагадав оглядач.

Крім того, він зазначив, що багато хто порівнює події у Єревані з Майданом в Україні. Бершидський пише, що ситуація у Вірменії значно складніша, ніж в Україні в часи Януковича. Антиросійські настрої тут не такі популярні серед вірмен, як серед українців.

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"Тому #ElectricYerevan – це ще не революція українського зразка і ймовірність, що протести переростуть у щось схоже, незначна. Однак у параноїдального режиму Путіна з'явився зайвий привід побрязкати зброєю", - йдеться у статті.

Автор зауважує, що було б значно краще, якби Путін розібрався з корупцією в компаніях, які використовують як агентів впливу у сусідніх країнах. Але Кремль не може собі цього дозволити, оскільки використовує корупцію для збереження свого впливу. Це головний імпорт російської влади, яка здатна лише боротися із симптомами справжніх проблем, називаючи їх "іноземною змовою".

Як повідомлялося, Комісія з регулювання суспільних послуг Вірменії 17 червня прийняла рішення про підвищення тарифу на електроенергію з 1 серпня приблизно на 16,7%. Причому "Електромережі Вірменії" у своїй заявці мали намір підняти тариф на 40,8%. Це викликало хвилю протестів населення.