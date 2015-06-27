Вибух в аквапарку на Тайвані: одна людина загинула, 228 поранені

Одна людина померла від травм, отриманих при вибуху сьогодні ввечері на дискотеці в аквапарку тайванського міста Сіньбей, пише ТАСС.

Як повідомив новинний портал Сіна, ще 228 осіб отримали поранення.

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"Серед постраждалих 97 осіб отримали опіки високого ступеня тяжкості, ще 132 - середній. Один чоловік був доставлений в госпіталь вже без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомило агентство Сіньхуа, трагедія стала "найгіршим інцидентом з масовим отриманням травм в історії Сіньбея".