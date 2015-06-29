Вибух в аквапарку на Тайвані: 202 з 498 постраждалих перебувають у критичному стані

На Тайвані через вибух у аквапарку постраждали 498 особи. Наразі вони перебувають у місцевих лікарнях із опіками різних ступенів і травмами. Більшість із поранених - місцеві жителі. Про це з посиланням на CNN повідомляє ТСН.ua.

Як повідомляє місцевий відділ охорони громадського здоров'я, летальних випадків зареєстровано не було, а число поранених становить 498 осіб, 202 із яких знаходяться у критичному стані. Усіх постраждалих від вибуху розмістили в 43 лікарнях.

Більшість поранених - місцеві жителі. Серед постраждалих також є 13 іноземців, які приїхали із Гонконгу, Китаю, Сінгапуру, Японії та Малазії. Більшість зі них – це жінки.

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182 особи доправили у відділення інтенсивної терапії, 60 постраждалих відправили додому після надання допомоги. Як повідомив представник відділу охорони громадського здоров'я Лю Є-Пін, наразі бракує місця в спеціалізованих опікових центрах, тому органи охорони здоров'я намагаються створити максимально швидкий рух пацієнтів, щоб надати необхідну допомогу всім, хто потребує інтенсивної терапії після отриманих опіків.

Нагадаємо, що вибух у аквапарку в місті Сіньбей на Тайвані прогримів на головному танцмайданчику після розпилення невідомої речовини під час піротехнічного шоу Colour Play Asia. Після вибуху виникла пожежа, але її вдалося швидко загасити. Трагедія в аквапарку стала найгіршим інцидентом з масовим отриманням травм в історії Сіньбея.