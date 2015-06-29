Місцева влада назвала можливу причину вибуху в тайванському аквапарку

На Тайвані назвали можливу причину вибуху в аквапарку, в результаті якого опіки отримали близько 500 осіб.

Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на видання Associated Press.

На думку місцевої влади, вибух міг викликати сигаретний недопалок. "Досі не до кінця зрозуміло, що трапилося, але було багато людей, які курили, а погода була спекотною", - заявила прес-секретар міської ради Нью-Тайбей, яку цитує видання.

Слідство також вважає, що загоряння в аквапарку, швидше за все, викликали випадкова іскра або запалена сигарета. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The South China Morning Post. Поліція рекомендувала порушити кримінальну справу проти організатора вечірки Лу Чжунцзи, а також двох техніків, один з яких відповідав за роботу обладнання, а в обов'язки другого входило розпорошення кольорового порошку.

Лу заарештували, але згодом випустили під заставу в один мільйон тайванських доларів (трохи більше 32 тисяч доларів США), заборонивши йому залишати межі острова. Місцеве телебачення показало кадри, на яких Лу Чжунцзи стоїть на колінах на землі і благає постраждалих пробачити його, покладаючи на себе всю відповідальність. Двоє техніків відпущені під заставу 300 тисяч тайванських доларів (близько 10 тисяч доларів США) кожен.

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Нагадаємо, що вибух у аквапарку в місті Нью-Тайбей на Тайвані прогримів на головному танцмайданчику після розпилення невідомої речовини під час піротехнічного шоу Colour Play Asia. Після вибуху виникла пожежа, але її вдалося швидко загасити. Трагедія в аквапарку стала найгіршим інцидентом з масовим отриманням травм в історії Нью-Тайбея.