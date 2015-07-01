ЗМІ: слідство у справі MH17 має групу потенційних підозрюваних
Хоча слідство щодо катастрофи рейсу MH17 не може назвати офіційних обвинувачених, воно розглядає групу потенційних підозрюваних.
Як пише нідерландський ресурс NLTimes, про це заявив очільник міжнародного розслідування, прокурор Фред Вестербеке, у вівторок, 30 червня, у голандському Роттердамі.
За його словами, розслідування йде добре, і наближається до надання "юридично спроможних і переконливих доказів". Також Вестербеке повідомив, що найімовірнішою лишається версія збиття літака ракетою ЗРК "Бук", проте слідство продовжує розглядати й інші версії.
Читайте такожНідерланди ініціюють створення міжнародного трибуналу у справі про катастрофу малазійського Boeing на Донбасі - ЗМІЯк повідомляє AP, Вестербеке сказав, що слідством вже опитано понад 100 свідків трагедії. При цьому прокурор вважає, що розслідування триватиме принаймні до кінця року. Деякі з присутніх на виступі родичів жертв висловили невдоволення повільністю цього процесу.
Вестербеке відповів, що розуміє їхнє розчарування, але виступив на захист слідства, нагадавши, що результати розслідування мають бути прозорими, міцними і достатньо доказовими для суду.