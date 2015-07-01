ЗМІ: слідство у справі MH17 має групу потенційних підозрюваних

Як пише нідерландський ресурс NLTimes, про це заявив очільник міжнародного розслідування, прокурор Фред Вестербеке, у вівторок, 30 червня, у голандському Роттердамі.

За його словами, розслідування йде добре, і наближається до надання "юридично спроможних і переконливих доказів". Також Вестербеке повідомив, що найімовірнішою лишається версія збиття літака ракетою ЗРК "Бук", проте слідство продовжує розглядати й інші версії.

Читайте такожНідерланди ініціюють створення міжнародного трибуналу у справі про катастрофу малазійського Boeing на Донбасі - ЗМІЯк повідомляє AP, Вестербеке сказав, що слідством вже опитано понад 100 свідків трагедії. При цьому прокурор вважає, що розслідування триватиме принаймні до кінця року. Деякі з присутніх на виступі родичів жертв висловили невдоволення повільністю цього процесу.

Вестербеке відповів, що розуміє їхнє розчарування, але виступив на захист слідства, нагадавши, що результати розслідування мають бути прозорими, міцними і достатньо доказовими для суду.