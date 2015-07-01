Нідерланди назвали дату публікації звіту про катастрофу Boeing-777

Рада безпеки Нідерландів, яка очолює розслідування причин катастрофи малайзійського авіалайнера MH17 над Донбасом, планує опублікувати остаточні висновки у першій половині жовтня 2015 р.

Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на Раду Безпеки Нідерландів.

У повідомленні відомства йдеться, що Рада безпеки надіслала чернетку доповіді до Міжнародної організації цивільної авіації та країн-учасницям міжнародної слідчої групи в авіакатастрофі.

У повідомленні уточнюється, що протягом 60 днів відомство буде чекати на коментарі з доповіддю від країн, які беруть участь в розслідуванні катастрофи «Боїнга».

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«Рада безпеки Нідерландів буде оцінювати представлені коментарі і складе остаточну фінальну доповідь», — йдеться в повідомленні Радбезу Нідерландів.

Попередній звіт, що містить перші висновки про аварію рейсу MH17, був опублікований 9 вересня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили «Боїнг» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які знаходилися на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.