У Росії ухвалили закон про "право на забуття" в інтернеті

Згідно з документом, громадянин зможе вимагати від пошуковика видалення посилань на інформацію про себе, яку він вважає недостовірною, неактуальною або такою, що поширюється з порушенням законодавства, передає РИА Новости.

Однак ця норма не буде поширюватися на інформацію про події, які містять ознаки кримінально караних діянь, строки притягнення до кримінальної відповідальності за якими ще не спливли, і відомості про скоєння злочинів, по яких не знята або не погашена судимість.

У разі відмови пошуковика видалити посилання громадянин може звернутися в суд за місцем проживання. Закон повинен вступити в силу 1 січня 2016 року.

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До другого читання була виключена норма про видалення посилань з достовірною інформацією через три роки після події.

"Ми виробили прийнятний для всіх сторін, працездатний закон, який повинен створити ефективну можливість попередження шантажу і цькування в інтернеті, таких явищ, як інтернет-приниження, що, на жаль, все більш широко розповсюджуються. Важливо, що при цьому не створюється загроза для свободи слова, повністю виключається позасудове вилучення інформації безпосередньо з ресурсів, де вона розміщена", — сказав глава комітету з інформаційної політики Леонід Левін, коментуючи закон.

Документ викликав критику з боку інтернет-компаній, які, зокрема, вказували, що пошуковикам не можна передавати невластиві функції з перевірки інформації на достовірність і відповідність законодавству і пропонували передати їх Роскомнагляду.