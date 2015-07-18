ЗМІ: голосування в РБ ООН щодо створення трибуналу по катастрофі рейсу MH17 відкладено на кінець липня

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на обізнане дипломатичне джерело в штаб-квартирі ООН.

"Голосування, попередньо заплановане на наступний вівторок, вирішено відкласти на тиждень. Орієнтовна дата - 27 липня", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, на засіданні Радбезу очікується участь міністрів закордонних справ країн, що входять у спільну групу з розслідування причин авіакатастрофи: Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада України прийняла Постанову про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, національних парламентів держав світу за створення міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, відповідальних за злочин, пов'язаний із збитим літаком авіакомпанії Malaysian Airlines, що здійснював рейс MH17 17 липня 2014 року.